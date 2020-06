Peak Games nedir? Peak Games ne kadara satıldı? Peak Games ne üretiyor? Peak Games hakkında merak edilen her şey! Dünyaca ünlü oyun geliştirme şirketi ZYNGA'ya satılan Trük girişimi Peak Games hakkında merak edilenler haberimizde. Peak Games nedir? Peak Games ne kadara satıldı? Peak Games ne üretiyor? Peak Games hakkında merak edilen her şey!

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satıldı. Peak Games 2010'da Sidar Şahin tarafından kurulmuş, zaman içinde oyunları 193 ülkede indirilen bir şirkete dönüşmüştü. Peak'in sitesinde yer alan açıklamaya göre bu satışla birlikte Zynga'nın günlük aktif oyuncu sayısı yüzde 60 artacak. Peak'in en popüler oyunları olan Toon Blast ve Toy Blast, en çok indirilen 20 oyun arasında yer alıyor.İki oyunu her gün toplamda 12 milyon civarında kişi oynuyor. Zynga'nın CEO'su Frank Gibeau, Sidar Şahin ve ekibinin Zynga'ya dahil olacağını söyledi ve "Onları aramıza katmaktan onur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle türü oyun yapımcılarından biri" dedi.

Satışın ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Şahin ise "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar" dedi. Zynga Peak'in hisselerinin tamamını satın alırken karşılığında yarısı nakit yarısı da Zynga hissesi olarak 1,8 milyar dolar ödeyecek. Zynga'nın piyasa değer 9,11 milyar dolar.

İki şirket bu birleşmeden önce de işbirliği yapmıştı. 2017'de Zynga Peak'in kart oyunları bölümünü 100 milyon dolar nakit karşılığında satın almıştı. O dönem Peak'ten aldıkları Spades Plus ve Gin Rummy Plus alanlarında dünyanın en popüler mobil oyunlarıydı. Türkiye'de çok popüler olan 101 Okey Plus ve Okey Plus da bu alımla Zynga'ya geçmişti. Peak'in İstanbul kart oyunları stüdyosu böylece Zynga'nın küresel stüdyolarına dahil edilmişti. O dönem Türkiye, Zynga Poker'in en büyük 3. pazarı konumundaydı.Yahoo Finance'da yer alan habere göre Zynga, o dönem Peak'in elinde kalan iki oyun olan Toon Blast ve Toy Blast'i de 100 milyon dolara almak istemiş fakat Peak buna yanaşmamıştı. Aradan geçen yıllarda bu iki oyunun popülerliği artmış ve Peak'in değerini de katlamıştı. Bu iki oyuna rakip çıkaran Zynga'nın oyunları ise aynı popülerliğe ulaşamamıştı. Peak'e daha önce yatırım yapmış şirketler arasında Avrupalı girişim sermayesi şirketleri Earlybird ve Hummingbird vardı. 2018 sonundaki hisse yapısına göre şirketin yüzde 21'i Sidar Şahin'e ait, yüzde 40'ından fazlası ise Earlybird'ün elinde.