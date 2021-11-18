DENİZLİ (İHA) - "PDR ve Özel Eğitim Günleri" atölye çalışmalarının ardından sona erdi

DENİZLİ Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde bu yıl ilki düzenlenen "PDR ve Özel Eğitim Günleri" katılımcıların gösterdiği yoğun ilgiyle beraber ikinci gününün ardından sona erdi.

Atölye çalışmalarının ikinci günü "Özel Eğitim Günü" adı altında özel eğitim öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasında; "Her biri alanında uzman ve değerli akademisyenlerin mesleki tecrübelerini bizlerle paylaştıkları seminer ve atölye çalışmalarıyla geçen dolu dolu bir etkinlik oluyor. Hem katılımcılardan hem de eğitmenlerimizden aldığımız geri dönüşler bizleri çok mutlu etti. Salgın sosyolojisinin yaşamlarımıza kattığı değişimler ve yeni yaklaşımları kıymetli akademisyenlerimiz ilimizdeki öğretmenlerimize aktardılar. Bu bilgi aktarımı kelebek etkisi yaratarak öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize ve hatta velilerimize kadar ulaşacaktır. Sonuç olarak bu etkinlik; her kesimin kazandığı, eğitimin tüm paydaşlarının istifade ettiği bir bilgi kazanıdır" dedi.

Müdür Ekici'nin konuşmasının ardından katılımcı Özel Eğitim Öğretmenlerine Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot tarafından Eğitim Ortamlarında Dil ve Konuşma Bozuklukları konulu seminer verildi. Seminerin ardından Özel Eğitim alanı için hazırlanan 4 atölyede eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 16 ve 17 Kasım tarihlerinde 300'ü aşkın katılımcı 11'i PDR Atölyesi, 4'ü Özel Eğitim Atölyesi olmak üzere toplam 15 atölye çalışmasına dahil oldu. Alanında uzman 15 akademisyen, mesleki birikimlerini ilimizde görev yapan Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmen ve Özel Eğitim Öğretmenlerine aktarma fırsatı buldu. "Dokun Hayata" temasıyla iki gün boyunca Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen ve Özel Eğitim Öğretmenlerini ağırlayan "I. PDR ve Özel Eğitim Günleri" programı katılımcılara katılım belgeleri ve eğitmenlere fidan bağış sertifikaları takdim edilerek sona erdi.