Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyü, Ahmetler köyü ve Karaköy köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Esemen Köyünde gerçekleşen yağmur ve şükür duasından Mevlid-i Şerif okunurken hep birlikte kılınan öğle namazı sonrası davetlilere yemek ikram edildi. Daha sonra düzenlenen etkinliğe, Efem Zeybek Ekibi'nin sergilediği güzel oyunları tüm misafirlerin ilgi odağı olurken, etkinlik değişik eğlenceler ve Esemenliler Derneğinin düzenlediği hediye çekilişi ile devam etti. Esemen Köyünde gerçekleşen Yağmur ve şükür duasına Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Pazaryerililer dernek yönetim üyeleri, Erdoğan Mısırlı, Engin Acar, Mustafa Türk, Ahmet Kurulan, Hasan Köktaş, Kadri Uğurlu, Nihat Alkan, Bozüyük Pazaryeriler Dernek Başkanı Mecit Çakır, Bilecik Pazaryeri'liler Dernek üyeleri ve Kınıkspor Yönetim kurulu İsmail Korkut, Yasin Ermiş, Sedat Ceylan, köy muhtarları ve birçok misafir katıldı. Köy muhtarı Emin Bayrak yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale getirdiğimiz Esemen Köyü yağmur ve şükür duasını bu gün davetimizi kırmayıp buraya gelen köylülerimiz ve hemşehrilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bizlere yaptığımız etkinlikte yardımcı olan Başta Kaymakamımız Oray Güven'e Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, Esemen köyü yardımlaşma derneğine diğer Pazaryerili derneklerimize, ve bu gün köyümüzdeki etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. Kaymakam Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pazaryerili dernek yöneticileri buradaki programın ardından Ahmetler köyündeki ve Karaköy köyündeki yağmur ve şükür duasına katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA