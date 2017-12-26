Pazaryeri'nde Genç Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Düzenlendi
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "Genç Kadın Çiftçiler Yarışıyor" konulu bilgi yarışması düzenledi.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "Genç Kadın Çiftçiler Yarışıyor" konulu bilgi yarışması düzenledi.
Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Adem Bedir ile daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Programda konuşma yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, kadın çiftçilere gereken değerin verilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, "Kadın çiftçilere gereken değerin verilmesini ve ürettiklerine, harcadıkları emeklerine saygı duyulması gerekmektedir, Üretilen ürünleri tüketirken kesinlikle israftan kaçınılması gerekir. O gıdalar sofralara gelene kadar birçok kişinin alın teri akıyor. İl genelinde düzenlediğimiz bu yarışmalarda amacımız toprağımızı su,çiftçimizi bilgi ile buluşturmalıyız. Gençlerimizi hazıra alıştırmamalı, topraklarımıza sahip çıkmalarını öğretmeliyiz. Peynir, süt, yoğurt tüketmeli, meyve ve sebzeyi de mevsiminde tüketmeliyiz. Ayrıca üretim yaparken de yumurtaları bir sepete koymamalı, riski dağıtmalıyız" dedi.
Düzenlenen yarışmada Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Karaköy Köyü'nden Sevinç Ay birinci, Güde Köyü'nden Kadriye Durak ikinci, ilçe merkezinden Gülşen Turan ise üçüncü oldu.
Yarışma dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK