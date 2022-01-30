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Pazaryeri Kaymakamı Altay şehit ailesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pazaryeri Kaymakamı Altay şehit ailesini ziyaret etti

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, hane ziyaretleri kapsamında şehit Yasin Uz'un ailesini ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, hane ziyaretleri kapsamında şehit Yasin Uz'un ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak vefat eden Yasin Uz'un ilçedeki ailesini ziyaret etti. Vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygı ve rahmetle yad ettiklerini ifade eden Kaymakam Altay, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını, kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Şehit ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zekiye Tekin, Şehit, Altay, Gazi, Yerel, Haber

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