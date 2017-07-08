Pazarspor'da Transfer

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, üç oyuncuyu kadrosuna kattı.



Transfer edilen Düzcespor'dan Salih Şenbaş, Kozan Belediyespor'dan Altan Aksoy ve Adıyaman 1954 Spor'dan Turgay An için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.



Sözleşme, Futbol Şube Sorumlusu Hasan Balta ile sporcular arasında imzalandı.



Balta, burada yaptığı konuşmada, teknik direktör Selahattin Dinçel'in isteği doğrultusunda üç oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Futbolcularla birer yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Balta, "Yapmış olmak için transfer yapmıyoruz. Takıma doğrudan katkı sağlayacak oyuncularla ilgileniyoruz." dedi.



Balta, yerinde transferlerle takımı şampiyonluğa taşıyacak ekip kurmaya çalıştıklarını vurguladı.



Hasan Balta, takımın yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da başlayacağını da sözlerine ekledi.