Pazarda Müzik Sokakta etkinliği
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Pazarda Müzik Sokakta etkinliği

Pazarda Müzik Sokakta etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Müzik Sokakta etkinliğinin bu haftaki duraklarından biri pazar yeri oldu.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Müzik Sokakta etkinliğinin bu haftaki duraklarından biri pazar yeri oldu. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sattığı Üreten Eller Pazarı'nda solist Aydan Ceren Yolcu ve Grup Tabu sahne aldı. Bütün pazar birbirinden hareketli şarkılara dans ederek eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi nedeniyle iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller ve kapalı olan eğlence mekanları nedeniyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek için başlattığı Müzik Sokakta etkinliği kentin farklı noktalarında devam ediyor. Aralarında Antalya'nın simgesi falezlerde yer alan parkların da bulunduğu birçok nokta, her cuma saat 17.00'den 18.30'a birer açık hava sahnesine dönüşürken etkinliklerin bu haftaki noktalarından biri pazar yeri oldu. Müzik Sokakta sahnesi, Muratpaşa Belediyesi'nce geçen yıl ağustos ayında, kadınların evlerinde, bir araya geldikleri kooperatiflerde yaptığı çantaları, takıları, kapı süslerini ve daha birçok hediyelik eşyayı doğrudan tüketiciyle buluşturmalarını sağlamak için açtığı Üreten Eller Pazarı'nda kuruldu.

Sadece kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları döneminde kapanan, onun dışında her türlü önlem alınarak her cuma günü Şirinyalı Mahallesi'nde açılan pazarda solist Aydan Ceren Yolcu ve Grup Tabu sahne aldı.

Grubun aralarında 'Englishman in New York' gibi unutulmaz şarkılardan oluşan konseri büyük beğeni toplarken bütün pazar dans ederek şarkılara eşlik etti. - ANTALYA

Pazarda Müzik Sokakta etkinliği
Pazarda Müzik Sokakta etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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