Pazarcı esnafından Başkan Bozkurt'a teşekkür

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazarcı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezinde perşembe günleri kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Gerçekleştirilen ziyarette, ilçe sakinleri ve pazarcı esnafı, İnönü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan branda perde çalışmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR