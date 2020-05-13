Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı
13.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:23

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanan Osmanlı çileği, kozmetikten gıdaya pek çok sektörden talep görüyor.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Kilogramı 35-40 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geliyor.

- "Osmanlı çileği bu bölge için çok önemli bir değer"

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı çileğine yurt içi ve yurt dışından gelen talebi karşılayamamanın üzüntüsünü yıllardır yaşadıklarını ancak son dönemde üretim kapasitesinin arttığını söyledi.

Osmanlı çileğini ülke ekonomisine yeniden kazandırabilmek için harekete geçtiklerini anlatan Çetinkaya, "Osmanlı çileği bu bölge için çok önemli bir değer. Bu değeri yıllardır hak ettiği yerin üzerine taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl Osmanlı çileği yok olma trendini bitirdi. Durağanlık dönemini geçerek üretim seviyesinin yükselme aşamasına geldik. Geçen yıl ortaya koyduğumuz rekolte miktarının bu yıl yükselmekte olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, fide üretimine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu doğrultuda farklı metotlar deneyerek fide üretim kapasitesini artırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Değişik yöntemlerde fide üretiyoruz. Yine talep eden üreticilerimize bunları da sağlıyoruz. Fide üretimi olmasaydı bu rekolte artışı da olmayacaktı. Kurum ve kuruluşlarımız var, sağ olsunlar duyarlılık gösteriyorlar. Yeni bir proje alanı oluşturmanın çalışması içerisindeyiz. Mevcut üretim alanımız 5,5 dönümdü. Şimdi yeni 10 dönümlük bir alan bulduk. Orayı da üretim alanına dönüştürmeye çalışıyoruz."

İlçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nin yakınındaki 1,5 dönümlük arazide üretilen ve ilk ürünlerini veren çileğin pazara inmeden alıcısına ulaşmaya başladığını aktaran Çetinkaya, "Osmanlı çileğinin pazarlanması konusunda bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Mevcut üretilen Osmanlı çileği satılmış durumda. Böyle onlarca tarlamız, dönüm alanlarımız olsa yine bu doğrudan müşterisine satılabilecek. Geçen yıl ilçemizde 1,5 tona yakın osmanlığı çileği üretildi. Osmanlı çileği bu yıl iklim şartlarının dalgalı olmasına rağmen 500 kilogram daha artarak 2 tona yükselme trendini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, her yıl çilek üreticileri arasında gerçekleştirilen, "En güzel Osmanlı Çileği, "Osmanlı Çilekli Pasta" ve "Osmanlı Çileği Üreticileri Bilgi Yarışması" etkinliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Ereğli Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemir ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi, fidelerin herhangi bir zarar görmemesi için kameralarla takip ediliyor.

Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu
Magazin Serdar Ortaç Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Hasan Şaş Loris Karius Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:45:55. #1.15#
title