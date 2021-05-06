Pazar yerlerinde alınacak tedbirler görüşüldü
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Pazar yerlerinde alınacak tedbirler görüşüldü

Pazar yerlerinde alınacak tedbirler görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da tam kapanma sürecinde açılmasına izin verilen pazar yerleri ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Manisa'da tam kapanma sürecinde açılmasına izin verilen pazar yerleri ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Tam kapanma sürecinde ülke olarak hedef ve amacın tam kapanma süreci sonunda, vaka sayılarını ve bunlara bağlı olarak can kayıplarını en aza indirerek, normalleşme sürecine kademeli bir şekilde adım atmak olduğunu söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, bunun da içinde bulunduğumuz sürecin sağlıklı sürdürülmesine, temasın ve kalabalığın en aza indirilmesine bağlı olduğunu belirtti. Vaka sayılarındaki gerilemenin devam etmesi için pazar yerlerinde yoğunluk oluşmaması gerektiğini kaydeden Vali Karadeniz, pazar yerlerinde bitişik nizam tezgahların olmayacağını, tezgahlar arası 3 metrelik mesafenin korunacağını, pazar yerleri giriş ve çıkışları ile pazar yeri içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması için mümkün olduğu kadar fazla miktarda kolluk ve zabıta personelinin bulunacağını ve kesinlikle kontrolsüz giriş ve çıkışlara müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Daha önce kendi ürettikleri ürünlerini pazarda satan köylülere izin verileceğini de belirten Vali Karadeniz, "Pazar yerlerinde satış işlemleri saat 10.00'da başlayıp 17.00'de bitmiş olacak ve ihtiyaç duyulduğunda geçici olarak yeni pazar alanları açılabilecek. İl ve ilçe merkezlerindeki vatandaşlarımız en yakın pazar yerlerine gidebilecekler, kırsal mahallelerden ise il ve ilçe merkezine pazar alışverişi için gidiş izni verilmeyecek ancak kırsal mahallelerde Cumartesi günü seyyar satışa izin verilecek. Bugüne kadar yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için kurulacak olan pazar yerlerinde gerekli tüm önlemler alınacak" dedi.

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda sadece Cumartesi günleriyle sınırlı kalmak kaydıyla açılacak olan pazar yerlerinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Hayri Sandıkçı, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. - MANİSA

Pazar yerlerinde alınacak tedbirler görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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