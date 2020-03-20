Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti
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Ruhsar Pekcan

Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti

Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti Yasağın ardından pazarda ilk alışveriş Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Korana virüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesinin yasak olduğunu açıklamasının ardından pazarlarda ilk alışveriş yapıldı.

20.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:01
Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti

Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti

Yasağın ardından pazarda ilk alışveriş

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Korana virüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesinin yasak olduğunu açıklamasının ardından pazarlarda ilk alışveriş yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesinin yasak olduğunu açıklamasının ardından pazarlarda ilk alışveriş yapıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik önemli tedbirler alındı. Bakan Pekcan, 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı. Alınan tedbirler çerçevesinde Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak. Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunulmaması gerektiği açıklandı.

"Kim uygulayacak, halkımız yapmaz"

Uygulamanın devamının geleceğini düşünmediğini belirten Murtez Ayazoğlu, "İçine bozuk sebze ve meyvelerle doldururlar. Uygulama iyi olmuş ama uygulayabilirsek. Eldiven takar rahatça gezersin çok güzel olur. Ama kim uygulayacak. Bizim halkımız yapmaz. Her yer pahalılaşmış" dedi.

"Bir tane çürük çıksın içinden ne olacak, sanki sağlıktan önemli değil"

Pazarda alışveriş yapan Selviye Mert ise, "Virüsten dolayı çok korkuyoruz, endişeliyiz. Ama ne denildiyse ona uymak zorundayız. Bir tane çürük çıksın içinden ne olacak sanki. Sağlıktan önemli değil. Poşetlense alırım" şeklinde konuştu.

"Esnafımız eldiven ve maskesini takarak seçtiği ürünleri vatandaşlara satışa sunacak"

Kararın yeni alındığı ve beraberindeki ekiple denetime çıktığını belirten Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde Gıda, Hijyen ve Denetim Komisyonu görevlisi Ayhan Akay, "Ambalajsız ürünler konusunda bugün bir karar alındı. Marketler, manavlar, halk pazarlarında ambalajsız ürünler satılacak. Kesinlikle korona virüs salgını sebebi ile temas halinde olunmayacak. Esnafımız kendisi seçip eldivenle maskesi takarak vatandaşlara bu şekilde satışa sunacak. Bu yeni bir önlem. Öğleden sonra karar alındı. Ekiplerimizi oluşturarak pazarlarımızda denetimlerimize başladık. Denetimlerimiz sürüyor. Esnafımıza bilgi veriyoruz. Halkımız dokunarak alışveriş yapmayı seviyor. Bu virüs bitene kadar geçici bir süre bu önlemi vatandaşlarımıza anlatacağız. Virüs bir solunum yolu hastalığıdır. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli. Temas yoluyla bulaştığı için eller ile sebze ve meyvelere dokunulmamasını da mümkün mertebe istiyoruz" diye konuştu.

Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti

Kaynak: İHA

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Pazar tezgahlarında korona virüs önlemi, seç al dönemi bitti

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