Pazar günü yasak var mı, yasak kalkıyor mu? 21 Haziran pazar günü yasağı kalkacak mı?

1 Haziran 2021 itibari ile kademeli normalleşme kararları alındı. Bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında "Pazar günü yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran pazar günü yasağı kalkacak mı?" yer aldı. Koronavirüs vaka sayısında açıklanan rakamların yüksek olması nedeniyle uzun süredir yürürlükte olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi ile kaldırıldı. Aşılamanın artmasıyla vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Peki Pazar günü yasak mı?

Pazar günü yasak var mı, yasak kalkıyor mu? 21 Haziran pazar günü yasağı kalkacak mı? soruları gündemde sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Cumartesi günü yasak saat 22:00'de başlayacak, Pazartesi günü saat 05:00'te sona ermekte. Koronavirüs aşılarına gösterilen ilgi sonrası vaka sayılarında büyük düşüş görüldü. Peki, pazar günü yasakları kalkar mı?

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, C¸arşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TURTİSTLER MUAF

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

PAZAR GÜNÜ YASAĞI KALKIYOR MU?



Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak maddelerinden biri de pazar günü yasağı.

Türkiye adım adım tam normalleşmeye doğru giderken, gözler bugün saat 15.00'de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

NATO ZİRVESİ DE KONUŞULACAK

Toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili Kabine'yi bilgilendirecek.

MASADA 6 MADDE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor. Masada değerlendirilmesi beklenen konular şöyle:

Hafta içi kısıtlama saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Açık alanda maske kullanımı

Turizmciye KDV müjdesi

Eczanelerde aşıya izin verilmesi ve aşı çadırları

AVM'lerin çalışma saatleri

KISITLAMA SAATLERİNİ ESNETME PLANI

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Bugün yapılacak Kabine'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak. Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi; ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Toplantıda Erdoğan'ın "Müjdesini vereceğiz" dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

AVM'LER DE GÜNDEMDE

AVM'lerin normal çalışma saatlerine dönmesi, belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi de ele alınacak konular arasında.