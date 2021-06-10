Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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En son yapılan kabine toplantısından sonra alınan kararlara göre Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalkmıştı. Pazar günü devem eden sokağa çıkma yasağı hakkında son durum merak ediliyor. 10 Haziran Perşembe (bugün) günü yapılacak kabine toplantısında hafta sonuna yönelik yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

En son yapılan kabine toplantısından sonra alınan kararlara göre Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalkmıştı. Pazar günü devem eden sokağa çıkma yasağı hakkında son durum merak ediliyor. 10 Haziran Perşembe (bugün) günü yapılacak kabine toplantısında hafta sonuna yönelik yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

1 Haziran günü toplanan kabine sonrası alınan kararlara göre yeni normalleşme tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri sokağa çıkmak serbest fakat Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 10 Haziran bugün yapılacak kabine toplantısında Pazar günü sokağa çıkma yasağının hakkında yeni kararların alınması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir karar alınana kadar Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecek. Konu hakkında son durum bugünkü kabine toplantısında belli olacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

10 Haziran Perşembe (bugün) yapılacak kabine toplantısında hafta sonu ile ilgili son durum değerlendirmesi yapılıp yeni kararların alınması bekleniyor. Yeni bir karar alınana kadar 1 Haziran günü yapılan kabine toplantısı sonrası alınan kararlar geçerli olup Cumartesi günleri sokağa çıkmak serbest iken Pazar günleri sokağa çıkma yasağı sürüyor. Pazar gününe ilişkin son durum 10 Haziran Perşembe (bugün) yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor.

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