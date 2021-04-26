Paylaşıldıkça çoğalan bereket
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Paylaşıldıkça çoğalan bereket

Paylaşıldıkça çoğalan bereket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Tepebaşı Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerine devam eden olan Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşlar belediyeye müracaat edebilecekleri kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Paylaşıldıkça çoğalan bereket
Paylaşıldıkça çoğalan bereket
Paylaşıldıkça çoğalan bereket
Paylaşıldıkça çoğalan bereket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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