Payitaht Abdülhamit final mi oluyor? Payitaht Abdülhamit neden bitiyor? Payitaht Abdülhamit finalde neler oldu?

TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı ve Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları ekrana yansıtan dizi, 154. bölümüyle veda edecek. Peki, Payitaht Abdülhamit final mi oluyor? Payitaht Abdülhamit neden bitiyor? Payitaht Abdülhamit finalde neler oldu? Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit 154. Bölüm fragmanı izle!

TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı ve Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları ekrana yansıtan dizi, 154. bölümüyle veda edecek. Peki, Payitaht Abdülhamit final mi oluyor? Payitaht Abdülhamit neden bitiyor? Payitaht Abdülhamit finalde neler oldu? Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit 154. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ OLUYOR?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi için de geri sayım başladı.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.

İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, final bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler.

Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?