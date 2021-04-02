Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 145. Bölüm canlı full HD izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 145. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu vatandaşlarımız merak ediyor. Payitaht Abdülhamid 145. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 145. Bölüm canlı full HD izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 145. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu vatandaşlarımız merak ediyor. Payitaht Abdülhamid 145. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT1 Payitaht Abdülhamit 145. Bölüm canlı full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT TRT1 CANLI İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜM İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

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