Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?
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Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

27.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:07
Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

5. sezona ile izleyici karşısına çıkan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

TRT ekranlarında yayınlanan, güçlü kadrosu ve senaryosu ile beğenilen Payitaht Abdülhamid, her Cuma saat 20:00'da ekranlarda yayınlanmaktır. Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜM ÖZETİ!

Mason Paşa'nın oyunu ile Abdülhamid'e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar. Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid'in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir. Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler'e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan'dan hesap sorar. Mika'nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz'in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir'in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur. Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma'yı ikna etmek ve Stefeno'yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT OYUNCULARI KİMLER?

Özlem Conker

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