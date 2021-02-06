Payitaht Abdülhamid Esad Paşa kimdir? Dizideki Esat Paşa, Esad Paşa Toptani mi? Esad Toptani kimdir? Tarihte var mı?
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Payitaht Abdülhamid Esad Paşa kimdir? Dizideki Esat Paşa, Esad Paşa Toptani mi? Esad Toptani kimdir? Tarihte var mı?

06.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:17
Payitaht Abdülhamid Esad Paşa kimdir? Dizideki Esat Paşa, Esad Paşa Toptani mi? Esad Toptani kimdir? Tarihte var mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Esad Paşa'nın kim olduğu ve tarihteki yeri merak edildi. Peki, Esad Paşa Esad Paşa kimdir? Esad Paşa Toptani kimdir, tarihteki yeri ne? Payitaht Abdülhamid Esad Paşa hakkında bilgiler haberimizde.

Esad Paşa Toptani kimdir? Tarihteki yeri nedir? Esad Paşa Toptani hayatı ve biyografisi haberimizde.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD ESAD PAŞA KİMDİR?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki Esat Paşa karakterinin tarihteki Esad Paşa Toptani olduğu tahmin edilmektedir.

ESAD PAŞA TOPTANİ KİMDİR?

Esad Paşa Toptani (1863, Tiran, Osmanlı - 13 Haziran 1920, Paris, Fransa), Osmanlı Arnavut asker ve siyasetçidir. Balkan Savaşları'ndan sonra Balkan Birliği'ne destek vererek, özellikle Sırbistan yardımıyla orta Arnavutluk'ta Dıraç merkezli Merkezi Arnavutluk Cumhuriyeti adı verilen bir devlet kurdu.

Esad Paşa 1863'te Tiran'ın ileri gelen toprak sahibi ailelerinden olan Toptani'ler ailesi üyesi olarak doğdu. Eğitimini Osmanlı ordusu subaylığı için İstanbul Harp Okulu'nda yaptı. II. Abdülhamit tarafından Yanya Jandarma Komutanlığına atandı. Türk-Yunan Savaşı'nda (1897) gösterdiği yararlılıktan ötürü paşalığa yükseltildi. Fakat bu dönemde Arnavutluk'ta isim yapmış olan ağabeyi "Gani Bey Toptani"'nin politik nedenlerle öldürülmesi dolayısıyla 1908'de Meşrutiyet hareketine katıldı.

İkinci Meşrutiyet'ten sonra Dıraç'tan mebus seçildi. 31 Mart İsyanı'ndan sonra 27 Nisan'da II. Abdülhamit'e tahttan indirildiğini bildiren kurulda yer aldı. Arnavutluk'a tanınan ayrıcalıkların şiddetli savunucusu oldu.

Balkan Savaşı sırasında İşkodra Savunması'na katıldı. Kale komutanı Hasan Rıza Paşa'yı öldürterek, İşkodra'nın Karadağ ordusunun eline geçmesinde önemli rol oynadı. Esad Paşa komutası altında bulunan tüm silahlı birlikleriyle İşkodra'dan ayrılmasına izin verildi.

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