Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

13.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:21
Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid 124. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht Abdülhamid 123 full izle | Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 5. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 5. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 124. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kâtibin çantasından çıkan not ile beraber mason Paşa konusunda deliller bir kez daha Ahmet Paşa'yı gösterir. Zülüflü'nün beyanatlarına istinaden Abdülhamid oyununu oynamaya devam eder. Sultan Abdülhamid, Ahmet Paşa'nın ihanetinde artık kesin deliller aramaktadır. Masonların toplanmasına müsaade edecek olan Sultan, toplantıya katılan Paşanın Ahmet Paşa olup olmadığını görmek ister. Toplantıya baskın verilmesini emreden Padişah, hem hain Paşayı bulmak hem de masonları açığa çıkarmak istemektedir.

Konstantinapol şirketi üzerinden Leon'un izini bulan Eşref Azizler, Leon üzerinden amele cemiyetinin ele geçirilmek istendiğini fark ederler. Eşref Aziz yapılan bu planı onların oyununa göre oynamak ister. Leon Payitaht'ta bahisler üzerinden işçileri ve insanları borçlandırmaktadır. Leon'a dur diyecek olan ise Eşref Aziz'dir. Dövüşmekte mahir olan Kaşgarlı Nadir Bey ringe çıkar, böylelikle Eşref Aziz bahisler üzerinden yaptıkları tertibatları bozmayı amaçlar.

Fatma kardeşi Aliye'nin büyük bir hata yapmasını engeller ama Bidar Sultan'ın gözünden kaçmayı başaramaz. Bidar ispat edemese de Fatma'nın hain olduğuna emindir. Bunu ispatlayan delili de sonunda bulur. Stefano'nun Fatma'ya verdiği raporlar Bidar'ın eline geçer. Stefona da Fatma'ya Abdülhamid'in karşısında kurdukları cepheye katılmasını teklif eder.

Fatma bu teklifi kabul edecek mi?

Bidar Sultan sonunda Fatma'nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi?

PAYİTAHT 124. BÖLÜM FULL İZLE

Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 125. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı 2 parçadan olacak şekilde yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 125. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet Paşa'nın Mason Paşa olduğuna dair ihtimaller iyice güçlenir. Uzun zamandır rahatsız olan Abdülhamid Han'ın hastalığı yeniden nüksetmiştir. Devletini yalnız bırakmamak için hasta yatağından kalkan Sultan Abdülhamid düşmanlara fırsat vermek istemez.

Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zakaryan'ların amele cemiyeti üzerinden kurdukları oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibi için işler yolunda gitmez. Kaşgarlı Nadir'in kolu kırılmıştır. Eşref Aziz çareyi ringe çıkmakta bulur.

Abdülhamid'in yatağa düştüğünü öğrenen Bidar için artık zaman durur. İyileşmesini beklerken kocasının yanından bir dakika olsun ayrılmaz. Abdülkadir, Naime ve Zekiye de babalarını kaybetme korkusu içindedirler. Bidar, Abdülhamid'in hastalığının bir süredir devam ettiğini öğrense de, yine bir suikast girişimden şüphe eder. Fatma da kardeşi Aliye'nin ne işler çevirdiğini öğrenmek için peşindedir.

Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

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