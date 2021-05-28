Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. Fragman izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle
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Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. Fragman izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. Fragman izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle
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Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid dizisinin 6. bölümü ardından Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm özeti! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle!

Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid dizisinin 6. bölümü ardından Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm özeti! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 153. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölüm izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval'de bir araya gelirler. Abdülhamid'in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval'de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır. Mary, kendini ele vermesin diye Victor'u kurtarmaya çalışırken Saliha Mary'i hareme davet etmekle hata ettiğini anlar. Mary'nin yaptığı haber herkesi tedirgin eder. Aliye kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMÜ İZLE!


PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN KONUSU NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

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Payitaht Abdülhamid 153. bölüm 2. Fragman izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. bölüm izle - Haberler
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