PAÜ, Şiddetle Mücadelede Etkin Rol Alacak

PAÜ ile HEGEM Vakfı, her türlü şiddetin önlenmesine yönelik, bir işbirliği protokolü imzaladı. Rektörlükte gerçekleştirilen imza tören ile resmiyet kazanan protokol kapsamında PAÜ ve HEGEM Vakfı, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel konularda ortak çalışmalar gerçekleştirecek. İşbirliği protokolü PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve HEGEM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin tarafından imzalanırken, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç da törende yer aldı.

Rektör Kutluhan: "Şiddetin önlenmesi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz"

İmzalanan işbirliği protokolü ile ilgili olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli toplumsal sorunlarda biri olan şiddet, mücadele edilmesi ve bu konuda bir eylem planı oluşturulması gereken ciddi bir sorundur. Toplumumuzun hemen her kesiminde karşımıza çıkabilen, yaşanmasını asla istemediğimiz bu şiddet olayları, sosyo-ekonomik veya sosyo-kültürel düzey ayırt etmeksizin olabilmektedir. Şiddete maruz kalanlar ise çoğunlukla bir kadın ya da çocuk olurken kimi zaman da sokakta karşılaştığımız ve hiç tanımadığımız biri, bir sağlık çalışanı ya da bizlerle aynı doğayı paylaşan diğer canlılar olabilmektedir. Şiddetin her türlüsü ile etkin mücadele edebilmede kurumlar arası işbirlikleri son derece önem arz etmekte; ilgili tüm tarafların önleme, mağduru koruma ve bu olaylara yönelik politikalar oluşturma konusunda elini taşın altına koymalıdır. Topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde olan, yürüttüğü projelerde hayata rehber olma vizyonunu sürdüren Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, şiddetin her türlüsünün önlenmesi konusunda, özellikle bu konuda ilgili bölümlerce bilimsel çalışmalar da gerçekleştiren Üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Pamukkale Üniversitesi olarak HEGEM ile yaptığımız bu protokol ile sonrasında yapacağımız ortak çalışmalar, umuyorum ki toplumumuzda, şiddetle mücadelede somut adımların atılmasına vesile olacaktır. Protokolün hayata geçmesinde emeği geçenlere, başta HEGEM Vakfı yetkilileri olmak üzere, teşekkürlerimi sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre