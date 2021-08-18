PAÜ Çocuk Üniversitesi Birbirinden Farklı Etkinlikleri ile Yaz Dönemine Damgasını Vurdu

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ Çocuk Üniversitesi) tarafından düzenlenen etkinliklerden ilki "Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum Üç Boyutlu Yazıcılarla Üretiyorum" etkinliği oldu.

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ Çocuk Üniversitesi) tarafından düzenlenen etkinliklerden ilki "Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum Üç Boyutlu Yazıcılarla Üretiyorum" etkinliği oldu. Uzun süren salgın kısıtlamalarından sonra yüz yüze eğitimi çok özledikleri her halinden anlaşılan çocuklar bu etkinlik ile hem sosyalleşmenin keyfine vardılar, hem de etkileşimli bir ortamda öğrenmenin ve ürün geliştirmenin hazzını yaşadılar. Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, bu etkinliğin çocukların kendilerini geliştirmeleri ve keşfetmeleri için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek sonraki dönemlerde de bu ve benzeri çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ekici etkinlik hakkında şunları aktardı: "Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum ve Üç Boyutlu Yazıcılarla Üretiyorum etkinliği çocuklarımızı teknolojinin doğru yüzü ile tanıştırmak ve tasarladıkları nesnelerin üretimlerini sağlayarak onların üretim yeteneklerinin farkına varması amacıyla Doç. Dr. İsmail Ovalı eğitmenliğinde ve Abdullah Köse rehberliğinde Teknokent bünyesinde gerçekleştirildi. 3 Ağustos 2021 Salı günü PAÜ Teknokent'te başlayan tasarım çalışmaları, 2 hafta sürdürülerek 12 Ağustos 2021 Perşembe günü tamamlandı. Etkinlik, üç boyutlu görsel tasarım yazılımlarının tanıtılmasıyla başlayıp öğrencilerin anahtarlık tasarlaması ve üç boyutlu yazıcılarla kendi hazırladıkları ve isimleri yazılı anahtarlıkları basmalarıyla devam etti. Bu denemelerle 3D yazıcı eğitimi ile bu becerilerini geliştiren çocuklar, kendi oyuncaklarının parçalarını da tasarlayarak bu tasarımlarını üç boyutlu yazıcılarla ürettiler. Böylece bu çalışmaya katılan çocuklar hazır ve başkaları tarafından üretilen oyuncakların tüketicisi olmak yerine kendi oyuncaklarının yaratıcısı oldular. Çocuklar için 3D yazıcı eğitimi, görselleştirme, soyut ve somut kavramlarını algılama, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirdi. "

Etkinliğin son gününde ise çocuklara katılım sertifikalarını Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Süleyman İnan, Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun ve Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk teslim etti.

PAÜ Çocuk Üniversitesi'nin diğer etkinliği ise Zeka Oyunları Kampı oldu. Zeka Oyunları'nın altı ana dalından çalışmaların yapıldığı kamp, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle başlayıp tamamlandı. Kampta sabah grubu ve öğlen grubu olmak üzere iki grup, toplamda 28 öğrenci; akıl, işlem, sözcük-mantık, mekanik, strateji ve karma zeka oyunları kategorilerinden teorik ve uygulamalı eğitimler yaptı. Her gün öğrenilen oyunlardan oluşan yarışmalar, parkurlar, grup dinamiğini maksimuma çıkaran etkinlikler düzenlendi.

Zeka Oyunları Kampı Eğitmeni, Türk Beyin Takımı Denizli Formatörü Faruk Gülhan, PAÜ Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili "Zeka oyunlarının eğitimde her geçen gün öneminin artmaktadır. Öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal becerilerine pozitif katkı sağlamaktadır. Akademik başarıda, ulusal ve uluslararası sınavlarda zeka oyunları temelli sorularla daha çok karşılaşmaya başladık. Zeka oyunları eğitimi alan öğrenciler bu tarz sorularda daha başarılı sonuçlar elde etmektedir. " dedi.

PAÜ Çocuk Üniversitesi Zeka Oyunları Kampı Koordinatörü Arş. Gör. Serkan Aytekin, düzenlenen kamp hakkında şu bilgileri verdi: "Oyun temelli öğrenme ortamları, çocuğun doğasında var olan oyun tutkusunu besleyerek eğlenceli bir öğrenme ortamı sunarken, zeka oyunları gibi tematik etkinlikler bilişsel kazanımları desteklemektedir. Velilerimize çocukların etkinliklere katılımıyla ilgili dönütler vererek 5 günlük güzel bir kampı tamamladık. Önümüzdeki süreçte oyun temelli farklı etkinliklerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

PAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Zeka Oyunları Kampı ile ilgili şunları kaydetti: "Çocuk üniversitemizin hedeflerinden eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme, yaratıcılık, etkili iletişim argümanları zeka oyunları kazanımları ile örtüşmektedir. Zengin bir içerik ile güzel bir kamp hafızalarımızda yerini aldı. Bu tarz kamplara, projelere düzenli ve istikrarlı olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri ile donatmak için katkı sunmaya gayret göstereceğiz. " dedi.

Kampın son günü kampa katılan öğrencilere sertifika töreni düzenlendi. Sertifikalar ve haftalık bültenler velilerin huzurunda öğrencilere takdim edilerek kamp sona erdi.

Kaynak: Habermetre