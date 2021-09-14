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PAÜ Çocuk Nefroloji ve Nakil Merkezi Bölgenin Parlayan Yıldızı Olmaya Devam Ediyor

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PAÜ Çocuk Nefroloji ve Nakil Merkezi Bölgenin Parlayan Yıldızı Olmaya Devam Ediyor

Küçük ve hastaydılar, böbrek nakli oldular, şimdi büyüdüler.

Küçük ve hastaydılar, böbrek nakli oldular, şimdi büyüdüler…

2015 yılından sonra 15'ten fazla çocuk böbrek nakli takip eden PAÜ Çocuk Nefroloji Bölümü kurucusu ve başkanı Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel yaptığı açıklamada; 'nakil cerrahımız, çok değerli hocamız Prof. Dr. Murat Özban ve Çocuk Nefroloji ekibimiz (Doç. Dr. İlknur Girişgen, Dr. Öğretim Üyesi Tülay Becerir, Uzman Dr. Neslihan Yılmaz, hemşirelerimiz Rukiye Şimşek ve Hatice Ünal) gece gündüz demeden çalışarak bu nakilleri gerçekleştirdiler. Hayatlarının baharında karşılaştıkları böbrek hastalığı onları çok yıpratmıştı, nakil sonrası yeniden doğmuş gibi oldular. Şimdi büyüdüler, artık kimi ilk ve ortaokula, kimi liseye, kimi üniversiteye başlıyor. Hepsi hastalığın pençesinden ve diyalizden kurtulmuş ve geleceğe umutla bakıyor, planlar yapıyor. Bunun mutluluğu bize yeter! ' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Böbrek sağlığının yaş ile ilgili olmadığını ve her yaşta böbrek hastalığının ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Selçuk Yüksel, 'böbrekte ortaya çıkan hasar geri dönüşümsüzdür' diyerek gereksiz ilaç kullanmanın, aşırı tuz tüketiminin ve fazla kiloların böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Çocuklarda böbrek nakli açısından, PAÜ Çocuk Nefroloji ve Nakil Cerrahisi Ünitesinin İzmir dışında bölgede tek hizmet veren klinik olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yüksel, 'benim başıma gelmez' denilmemesi gerektiğini ve bu ünitenin bölge için büyük bir şans ve nimet olduğunu, ekip çalışmalarının genişleyerek devam edeceğini söyledi.

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