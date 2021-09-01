Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş
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Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş

Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T. patronu Kemal A.'nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarına inanamayan kadın, "Patronum bana 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' dedi. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması." diyerek isyan etti.

İstanbul Esenyurt'taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran'daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T., patronu Kemal A.'nın (40) kalması için ısrarcı olduğunu iddia etti.

"EVE GÖTÜRECEĞİM" DİYEREK KANDIRMIŞ

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.'ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., "Seni eve götüreceğim" diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt'taki ofislerine götürdü.

İŞ YERİNDE TECAVÜZ ETTİ

Hürriyet'in haberine göre patronu, genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kemal A. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"VEGAS'TA OLAN VEGAS'TA KALIR" DEMİŞ

Funda T. yaşadığı travmayı şöyle anlattı: "Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, 'Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. 'Niye içtin' deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir'de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması."

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Haber Yorumları (4)
SONGÜL ZEYBEKGİL: Kadın % 101 yalan söylüyor. Böyle saçmalık mı olur. İçmeseydin. Vegasta polisi arasaydın.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
SELAMİ DEMİRTAŞ: Abla söylediğin yalana önce kendin inan kim kimi zorla içki içirebilir tahminim adamdan para sızdıracaktın baktın olmadı böyle bir karalama olayı ne dedi kandırırken sarhoş etmeyen alkollü içkimi çıkmış fedi hadi ilaçlı gazoz desen biraz daha inandırıcı olur
Cevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır
SÜMBÜLZADE VEHBİ : VEGAS İÇİN VER VEGAS A GÖTÜRMEYİNCE FİKRİNDEN DÖNÜVER :ddd YAV KARDEŞİM SİZ ADAM GİBİ ADAMLARI İNSAN YERİNE KOYMUYORSUNUZ YA SİZLERE BU TARZ ŞEYLER HAKTIR MÜSTEHAK :D
Cevap Yaz 3 18 Yayından Kaldır
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Patronunun tecavüzüne uğrayan kadın yaşadıklarına isyan etti! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş - Haberler
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