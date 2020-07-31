Patlayan trafo mahallenin elektriklerini kesti
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Patlayan trafo mahallenin elektriklerini kesti

Patlayan trafo mahallenin elektriklerini kestiAntalya'da patlamalar meydana gelen büyük trafo binası, mahallenin elektriklerinin kesilmesine neden oldu.

31.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:08

Patlayan trafo mahallenin elektriklerini kesti

Antalya'da patlamalar meydana gelen büyük trafo binası, mahallenin elektriklerinin kesilmesine neden oldu. Panikleyen mahalleli sokağa çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şafak Mahallesi 4250 sokak içerisinde yer alan parkta bulunan trafo binasında meydana geldi. Mahallenin en büyük trafo binalarından biri olan bina içerisinde belli aralıklarla patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından trafo binasında yangın çıktı. Ardı ardına yaşanan patlamalar sonrasında mahallenin elektrikleri kesildi. Patlamalar sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü. POLİS SOKAĞI KAPATTI

Elektriklerin kesilmesi ve mahallelinin sokağa dökülmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve mahallede görev alan bekçiler, yeniden patlama ihtimaline karşı trafoya çıkan sokakları yaya ve araç girişine kapattı. Sokakları ve gökyüzünü duman kaplarken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle seyretti. İTFAİYECİLER ZOR ANLAR YAŞADI

İtfaiye ekipleri, trafo içerisinde akımın olma ihtimaline karşı yangına müdahale edemezken, elektrik şirket görevlilerinin gerekli önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri köpükle müdahale ettiği trafo binasındaki yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Elektrik şirketi çalışanları ve itfaiye ekipleri trafodan çıkan duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken, yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokaklar araç ve yaya trafiğine açıldı.

PATLAMALAR OLDU Elektriklerin kesilmesi ve trafo binasında patlamaların meydana gelmesinin ardından kendisini sokağa atan Ayşe Çakır, Evlerin bir anda elektriği kesildi. Trafodan, güm güm patlamalar oldu. Biz ne olduğunu anlamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Patlamalardan dolayı korktuk ve sokağa çıktık. Milletin evi yanacak sandık. Trafo binasında en az 15-20 kere patlama meydana geldi dedi. Filiz Erkuş ise, Patlamalardan dolayı çok korktuk. Evler yanacak diye herkes dışarı çıktı. Mahallenin bir anda elektriği gitti ve her yer kapkaranlık oldu. Elektriklerin bugün gelmeyeceğini söylediler. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ekipler zamanında müdahale etmeseydi, belki de daha kötü durumlar yaşanabilirdi ifadelerini kullandı.

Patlayan trafo mahallenin elektriklerini kesti

Kaynak: DHA

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