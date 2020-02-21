"Patlayan şeker" üreticisi firma 70 ülkede çocukların ağzını tatlandırıyor

21.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde patlayan şeker üreten gıda firması, patentli ürünlerini 5 kıtada 70 ülkeye gönderiyor.

Kolejden arkadaş ziraat mühendisi Ferhan Tezcan ve gıda mühendisi Semih Erden tarafından 1995'te İstanbul'da kurulan ve 5 yıl önce fabrikası Gebze'ye taşınan Hleks Gıda, üretiminin yüzde 95'ini ihraç ediyor. Firma, Gebze Plastikçiler OSB'deki 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada üretilen ürünlerle Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya 70 ülkede çocukların ağzını tatlandırıyor.

"Önceliğimizi ihracat oluşturuyor"

Firmanın Genel Müdürü Uğur Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın ortaklarından Semih Erden tarafından geliştirilen patlayan şekerle ilgili dünyadaki 4-5 patentten birinin kendilerine ait olduğunu söyledi. Patlayan şekeri 3 yaş üstü çocuklar, gençler ve yetişkinlerin keyifle tükettiğini belirten Kaya, bu ürünü çikolata, dondurma veya gofretin içinde tatmanın insanlara eğlenceli geldiğini anlattı.

Kaya, firmanın üretime ilk başta patlayan şekerle başladığını dile getirerek bugün patlayan şekerli çikolata, lolipop, sakız ve gevrekli atıştırmalıkların da ürün yelpazesinde yer aldığını ifade etti. Firma olarak 160 kişiye istihdam sağladıklarını ve çalışanlarının yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Önceliğimizi ihracat oluşturuyor. Üretimimizin yüzde 95'ini ihraç ediyoruz. Dünyada birçok global şirket patlayan şekerlerimizi alıp ürünlerinin içine katıyor. Şu anda 5 kıtada 70 ülkeye aktif olarak ihracat yapıyoruz. Bunlar Avrupa ülkeleri ağırlıklı. Bunun dışında ABD, Rusya, Çin ve Hindistan da pazarlarımız arasında alıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı her geçen gün artıyor. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek bizim için çok önemli."

Kaya, dünyada oldukça niş bir alanda üretim yaptıklarına, Ar-Ge bölümünün sürekli inovasyon çalışması yürüttüğüne işaret ederek "Patlayan şeker nazlı bir ürün, nemi sevmez. Bir ürünün içine katıldığı zaman ıslaklık ve nem oranına göre reaksiyona girer. Zaten ağızda patlamasını sağlayan da ıslaklık. Dolayısıyla bunu çikolata, dondurma gibi ürünlere kattığımız için uygun koşullarda üretmemiz gerekiyor. Ar-Ge çalışmalarıyla daha çok ürünün içerisine yerleştirip daha çok tüketilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin teşviklerinden yararlanıyoruz"

Kaya, üretim süreçlerinde kullanılan ham madde ve diğer tüm girdilerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin de yüzde 97 oranında iç piyasadan tedarik edildiğini söyledi. Yakaladıkları ihracat başarısında devletin ihracatçılara sunduğu desteklerin önemli katkısı olduğunu vurgulayan Kaya, "İhracatta geri iadeler oluyor. Bunun dışında ihraç kayıtlı satışlar yapılıyor, KDV istisnaları var. Uluslararası fuarlara yoğun olarak katılan bir şirketiz. ABD'den Çin'e kadar dünyanın her yerinde fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlara katılırken de devletimizin teşviklerinden yararlanıyoruz." diye konuştu.

Yeni yıla 3-4 yeni ürün hedefiyle başladıklarını ve ilk olarak patlayan şekerli şemsiye çikolatayı satışa sunduklarını aktaran Kaya, e-Ticaret sitelerini de hayata geçirdiklerini, bundan sonra müşterilerine internetten de satış yapacaklarını bildirdi.

Kaya, bazı dış pazarlarda "korumacı duvarlar"la karşılaştıklarına dikkati çekerek yurt dışı kaynaklı benzer ürünlerin Türkiye'ye getirilmesinde yerli ve milli üretimi destekleyici koruma unsurlarının devreye alınmasının kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA