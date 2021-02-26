Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
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Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı

26.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:39

Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde patlayan cep telefonu Murathan Kılınç'ın kolundan yaralanmasına neden oldu.

Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde patlayan cep telefonu Murathan Kılınç'ın kolundan yaralanmasına neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Murathan Kılıç, 8 ay önce satın aldığı cep telefonu uyuduğu sırada patladı. Patladığı sırada yanında bulunan cep telefonu kolundan yaralanmasına neden oldu. Kılınç yaşadığı olay sonrası adli rapor alarak mağduriyetinin giderilmesi için ilgili firmaya talepte bulundu.

Yargıya taşıyacak

Murathan Kılınç, konuyu adli mercilere taşımayı düşündüğünü belirterek, "Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ikamet ediyorum, bundan 7-8 ay önce telefonu satın aldım. Bu güne kadar hiçbir sorun yaşamadan kullandım, gayet memnundum. Taki geçen gün yaşadığım olaya kadar. Geçenlerde sabah saat 8 sıralarında şiddetli bir patlamayla uyandım. Olayın şokunu atamamış bulunmaktayım. Ağır değil ama bir yaralanma oldu. Buna şükür ediyorum. Telefonumu garantiye gönderdim. 17 iş günü olmasına rağmen hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Kolumdaki yanık iziyle ilgili adli raporumu almış bulunmaktayım. Bunu ilerleyen günlerde mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Hiçbir şekilde dönüş olmadı" dedi.

Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı
Uyuduğu sırada cep telefonu patladı, kolundan yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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