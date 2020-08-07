Patlamayla kana bulanan Beyrut'ta imza kampanyası: 'Lübnan, Fransız mandası altına girsin' Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın etkisi henüz atlatılamamışken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgeyi ziyaret etti. Öte yandan başlatılan 'Lübnan, 10 sene Fransız mandası altına girsin' imza kampanyasına 24 saatte 60 binden fazla vatandaş katıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kana bulayan patlama sonrasında bölgeye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkta heyecan uyandırdı. Destek ziyaretinin ardından ülkede bir 'Lübnan gelecek 10 sene Fransız mandası altına girsin' konulu imza kampanyası başlatıldı.

Dün öğleden sonra toplu imza sayfası olan Avaaz'da başlatılan kampanyaya şu an dek 60 binden fazla kişi katıldı.

"AMAÇ, TEMİZ VE KALICI BİR YÖNETİM KURMAK"

Kampanya dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Lübnanlı yetkililer, ülkeyi güven altında tutma ve yönetme konusunda yetersiz olduklarını açık bir şekilde gösterdiler.Bu başarısız sistemle, yolsuzlukla, terörizm ve milislerle ülke ölümün kenarına geldi. Temiz ve kalıcı bir yönetim kurmak amacıyla Lübnan'ın yeniden Fransa mandası altına girmesi gerektiğine inanıyoruz."

135 ÖLÜ, 5 BİN KİŞİ YARALI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.