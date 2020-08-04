Patlamadan sonra Beyrut'ta geriye kalanlar Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından geriye kalanlar yürek sızlattı. Patlamadan sonra Beyrut sokakları savaş alanından farksız olurken Lübnanlılar şok geçirdi.

Lübnan'da bugün meydana gelen şiddetli patlama adeta atom bombasını andırırdı. Olayın ilk şokunu atlatan insanlar cep telefonu kameralarına sarıldı. Birçok acı karenin ortaya çıktığı patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi.

ESKİ BAŞBAKANIN EVİNE YAKIN YERDE OLDU

Lübnan eski Başbakanı Hariri'nin evinin patlamanın yaşandığı alana oldukça yakın olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

HÜKÜMET BİNASI ZARAR GÖRDÜ

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.