Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu
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Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

12.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:07
Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

Manisa'da 6 patenli gencin iki ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafik içinde seyretmesi tepkiye neden oldu.

Manisa'da 6 patenli gencin iki ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafik içinde seyretmesi tepkiye neden oldu. O anlar bir sürücü tarafından kaydedilirken patenli gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir Caddesinde Cuma günü çekilen görüntülerde arka arkaya seyreden iki ayrı motosikletin birinde 2, diğerinde 4 patenli hem motosiklete hem de birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde yolculuk etti. Gençler hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir araç içinden cep telefonuyla kaydedilirken gençlerin rahat tavırları ve birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde ölümüne yolculukları görenlere pes dedirtti. - MANİSA

Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu
Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu
Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR BARIŞ

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