Pasur Belediyespor Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde etti

Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, deplasmanda çıktığı ilk devrenin son maçında Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde ederek, 3 puanla döndü.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, deplasmanda çıktığı ilk devrenin son maçında Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde ederek, 3 puanla döndü.

Seyrantepe Şilbe Stadında Sur Belediyespor deplasmanından 3 puan almayı başaran Pasur Belediyespor, ilk devrede oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Namağlup olarak yoluna devam eden Pasur Belediyespor, kalesinde 7 gol buldu. Bu sonuçla Pasur Belediyespor puanını 25'e yükselterek ilk devreyi lider kapattı.