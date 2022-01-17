Pasur Belediyespor Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde etti - Haberler
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Pasur Belediyespor Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde etti

Pasur Belediyespor Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde etti
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, deplasmanda çıktığı ilk devrenin son maçında Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde ederek, 3 puanla döndü.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, deplasmanda çıktığı ilk devrenin son maçında Sur Belediyespor karşısında 2-1 galibiyet elde ederek, 3 puanla döndü.

Seyrantepe Şilbe Stadında Sur Belediyespor deplasmanından 3 puan almayı başaran Pasur Belediyespor, ilk devrede oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Namağlup olarak yoluna devam eden Pasur Belediyespor, kalesinde 7 gol buldu. Bu sonuçla Pasur Belediyespor puanını 25'e yükselterek ilk devreyi lider kapattı.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Sur, Güncel, Haber

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