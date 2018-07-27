Pastör Brunson Krizi: Washinton Post'tan Takas İddiası

Washington Post gazetesi, Türkiye ile ABD arasındaki Pastör Andrew Brunson krizinin perde arkasında 'takas anlaşması'nın yattığını iddia etti.

Gazetenin dört muhabirinin imzasının bulunduğu habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'takas' anlaşması, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Brüksel'deki NATO zirvesinde yapıldı.

Gazetenin iddiasına göre Brunson'ın serbest kalması karşılığında ABD Başkanı Trump da İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye dönmesi için aracı oldu.

Trump, Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı. "Hamas'a para ve kıymetli eşya vermek" suçlamasıyla 11 Haziran'da tutuklanmış olan Özkan, 15 Temmuz'da İsrail tarafından serbest bırakıldı.

Bundan 10 gün sonra yani 25 Temmuz'da, 2 yıldır İzmir'de cezaevinde tutulan Pastör Brunson'ın cezası ev hapsine çevrildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu kararın 'yeterli olmadığı' yönünde açıklamalar yaptı.

"Trump ile Erdoğan arasında öfkeli telefon görüşmesi"

Washington Post, Brunson'ın serbest bırakılması yerine tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesinin ardından Trump ile Erdoğan arasında 'öfkeli' bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini yazdı.

İsminin yazılmaması kaydıyla Washington Post'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Türkiye gerçek bir fırsatı kaçırdı. Pastör Brunson pazarlık kozu değildir" ifadelerini kullandı.

İngiliz Reuters haber ajansı da Washington Post'un iddiasının Ebru Özkan tarafını İsrailli yetkililere sordu.

Ajansa konuşan ve ismini vermeyen İsrailli bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın talebinin ardından İsrail'in Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ı 15 Temmuz'da serbest bıraktığını söyledi. Yetkili, "Başkan Trump'dan böyle bir talep geldiğini doğrulayabilirim" dedi.

Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmış, Mart 2018'de hakkında hazırlanan iddianamede "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

18 Temmuz'da görülen son duruşmada Brunson'ın avukatı tutukluluğa itiraz etmiş ancka mahkeme itirazı kabul etmemişti. Tam bir hafta sonra mahkeme Brunson'ın ev hapsine çıkarılmasına karar verdi. Brunson'ın evinin çevresi boşaltıldı

DHA, Bruson'ın İzmir'deki evinin önünde sabah saatlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi. Basın mensupları apartmana 50 metre uzaklıklaki sokağın girişine gönderildi.

Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.