Pastırma ve sucukta gurbetçi bereketi

KAYSERİ'nin yöresel lezzetleri olan pastırma ve sucukta gurbetçi bereketi yaşanıyor.

KAYSERİ'nin yöresel lezzetleri olan pastırma ve sucukta gurbetçi bereketi yaşanıyor. İzin dönüşü pastırma ve sucuğu yaşadıkları ülkeye götürmek isteyen gurbetçiler, Kadınlar Çarşısı'ndaki pastırmacılara akın etti. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Temmuz ve ağustos ayında gurbetçi vatandaşların gelmesiyle üretim kapasitesinde yüzde 50 artış sağlandı. Bu artış pastırma ve sucuk satan işletmelere de yansıdı" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçiler, kentin yöresel lezzetlerinden pastırma ve sucuğa yoğun ilgi gösterdi. Yanlarında pastırma ve sucuk götürmek için gurbetçiler, Kadınlar Çarşısı'ndaki pastırmacılara akın etti. Burada pastırma ve sucukları vakumlatan gurbetçiler, memleketlerinin yöresel lezzetini gidecekleri ülkeye götürmek üzere hazırlıyor.

'YÜZDE 50 CİVARINDA ÜRETİM FAZLALIĞI OLDU'Talep nedeniyle memnun olduklarını belirten Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Buradan gurbetçilerimize ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, ülkemize olağanüstü ekonomik katkıda bulunuyorlar. Bundan da Kayseri nasibini alıyor. Özellikle 7'nci ve 8'inci ayda pastırma ve sucuk üreticilerimiz üretmiş oldukları mamulleri yaklaşık 2 katına çıkarttılar. Normal üretimin dışında üretim yapmaya başladılar. Perakende satışlarında da gurbetçilerimiz şehrimiz adına olağanüstü katkılar da bulundular. 2 yıldır pandemi süreci var. Gurbetçilerimiz gelemiyordu ama neredeyse 2 yılın acısını çıkartmış durumdayız. Hem şehrimize hem ülkemize gurbetçilerimiz olağanüstü bir ekonomik katkıda bulundu. Temmuz ve ağustos aylarında mevcut satışların hemen hemen yüzde 50'si kadar perakende satışı oldu. Bu da demek oluyor ki üretimlerimiz temmuz ve ağustos ayında yarım kapasite daha artmış oldu. Yüzde 50 civarında üretim fazlalığı oldu" diye konuştu.'YÜZDE 150 ARTIŞ SÖZ KONUSU'Pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandığı belirten pastırmacı Tolga Korkut ise, "Her sene bu aylarda gurbetçi vatandaşlarımız, kendi memleketlerine döndükleri için yöresel lezzetlere fazla bir şekilde talep oluyor. Biz bu durumdan işveren ve iş sahibi olarak çok mutluyuz. Bu seneye baktığımızda görülüyor ki yüzde 150 bir artış söz konusu. Normal iş rutininden çok daha fazla bir satış olduğu görülüyor. Sucuk yöresel bir ürün ama pastırmanın lezzeti ve aroması daha yüksek olduğu için bu yüzden pastırmaya daha çok talep olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. ' TÜRKİYE 'DEKİ TAT VE LEZZET ORADA YOK'

Aldıkları pastırma ve sucuğu Almanya'ya götüreceklerini söyleyen Ahmet Yıldırım da, "Her yıl tatile geldiğimizde pastırma ve sucuk alıyoruz. İzne geldiğimizde burada yemek için dönüş zamanı da Avrupa'ya götürmek için alıyoruz. Şimdilik 1 kilo aldık, lakin Almanya' ya gitmeden 2 kilo daha alacağız. Türkiye'de tat, kalite ve hizmet olarak güzel. Avrupa'da bu tür imkanlar biraz zor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç