Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay. İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir pastahanenin önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi kaldırım üzerinde yürürken şahıslardan biri aniden pastahanenin bahçe duvarının üzerindeki camlara tekme atarak kırdı. İş yeri sahibi sabah olayı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde tekme atarak bir kişinin camları kırdığını tespit etti. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA