Kanal D'nin sunuculuğunu Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun yaptığı yarışma programı Password'un detayları araştrılıyor. Peki, Password jürileri kim? Kanal D Password formatı ne, ödülü kaç TL?

PASSWORD JÜRİLERİ KİM?

Password jürileri Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'dur.

PASSWORD FORMATI NE?

1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan "Password Türkiye" yarışmasında şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek, oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak. Şayet takım arkadaşı şifreyi bulursa takım puan kazanacak, takım arkadaşı şifreyi bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan turu geçecek.

PASSWORD ÖDÜLÜ KAÇ TL?

Enis Arıkan'ın enerjisi ve esprileri, Şebnem Bozoklu'nun samimi sunumuyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak programda, yarışma heyecanı 1 milyon TL'lik büyük ödül fırsatıyla ikiye katlanacak.