Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı
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Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı

10.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:10

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Azerbaycan'a yenildiklerini kabul etti ve Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı. Paşinyan'ın sözlerine inanamayan Ermeni vatandaşları ise hesabın çalındığını düşündü.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla birlikte kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, Ermeni kuvvetlerine ağır bir yenilgi yaşattı. Son olarak Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı da işgalden kurtararak Erivan yönetimine ağır bir yenilgi yaşatan Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

HESABIN ÇALINMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Azerbaycan'ın sahadaki ilerleyişi karşısında eli kolu bağlanan Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile mağlubiyeti kabul etti. Ermeni vatandaşları ilk olarak bu paylaşımın doğru olduğuna inanamadı. Vatandaşlar Paşinyan'ın hesabının çalınmış olabileceğini düşündü.

Paşinyan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili hemşerilerim, ablalarım ve kardeşlerim. Ben şahsen kendim ve hepimiz için çok zor bir karar aldı. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin 01.00 tarihinden itibaren bir açıklama imzaladım. Zaten yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz acı verici.

Bu kararı, askeri durumun derin analizi ve durumun en iyi sahip olduğu kişilerin takdiri sonucunda aldım. Ayrıca yaratılan durumdaki en iyi çözümün bu olduğuna dair inancına dayanarak önümüzdeki günlerde bu konuda özelden yazacağım.

Zafer değil ama kendini bilene kadar yenilgi yok. Kendimizi asla bilemeyeceğiz ve bu milli birliğimizin yeniden doğuş dönemimizin başlangıcı olmadı. İstikbalimizi planlamak için bağımsızlık yıllarımızı analiz etmemiz ve geçmişin hatalarını tekrar etmememiz gerekiyor.

Tüm kurbanlarımızın önünde diz çöktüm. Vatanını canlarıyla koruyup kollayan tüm askerlerimizi, katillerimizi, generallerimizi, gönüllerimizi saygıyla anıyorum. Artsah'ı kişilikleriyle kurtardılar"

Paşinyan Karabağ'dan çekildiklerini duyurdu: Benim ve halkımız için inanılmaz acı verici
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı
Haber Yorumları (5)
BİR HAİNLİK DAHA DEVREDE: Bu millete inanmamak geri hainlik planları olabilir dikkat etmek gerek
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NECO: insankar cok acaip pasinyan bosyere saldirdi oldu rezilyan savas basladi oldu yerlerdesurunyandi savas bitmek uzere oldusana kacaryan bu ermeniler adam olmaz
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TÜRK: nolduu paşinyannn
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