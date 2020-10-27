Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında
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Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında

27.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:46
Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında

Ermenistan eski başbakanı Vazgen Manukyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı. Ermenistan tarihinin utanç verici ve yıkıcı sayfalarından birini yaşadıklarını ifade eden Manukyan, "Sadece Karabağ değil, Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehdit altında" dedi.

Ermenistan'ın eski Başbakanı Vazgen Manukyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

"UTANÇ VERİCİ GÜNLER YAŞIYORUZ"

Azerbaycan24'ün haberine göre, Ermenistan'ın 'utanç verici' ve 'yıkıcı günler' yaşadığını belirten Manukyan, "Sadece Karabağ değil, aynı zamanda Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehlikede. Durumu değiştirmek mümkün mü? Evet! Ancak mevcut hükümetle değil. Ne yapalım? Bu hükümet istifa etmeli" dedi.

Paşinyan'a istifa çağrısı: Sadece Karabağ'ın değil Ermenistan'ın geleceği de tehdit altında
Eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Manukyan

"HER ŞEYİ KAYBEDEBİLİRİZ"

Hükümetin tüm gücünü orduya devretmesi gerektiğini de söyleyen Manukyan, "Ülkeye yıkıcı darbeler vurmadan bunu gönüllü olarak yapmalılar. Bütün iktidarı ele geçiren ordu, mevcut savaş durumu için gerekli önlemleri almalı ve Karabağ ile ortak bir 'Savunma Komitesi' kurmalıdır. Kurtuluşun tek yolu budur. Aksi takdirde her şeyi kaybedebiliriz" ifadelerini kullandı.

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