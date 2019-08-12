Partilerden AK Parti'ye Kurban Bayramı ziyareti

12.08.2019 12:30

Kurban Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma programı düzenlendi. Bu kapsamda CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET AK Parti'ye ilk olarak CHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zehra Eriç geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum. Bundan sonraki bayramlarda da hep birlikte oluruz diye niyaz ediyorum" dedi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Kurban Bayramı'nın yakınlaşmak ve paylaşmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Hac görevini yerine getiren Müslüman kardeşlerimize de hayırlı olsun. Vatanımız uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Kurban Bayramı'nda memleketlerine giden vatandaşlarımız var. İçişleri Bakanlığımız, 'Kemerini tak sesi çıksın' diye bir kampanya yaptı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yollarda güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak ve canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek bu bayramda da üzülmeyiz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET CHP'nin ardından MHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak AK Parti'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selam ve saygılarını ileten MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, şunları kaydetti:

"Bayramlar hep güzelliklere vesiledir, birliktelik, beraberlik ve dayanışmaya vesiledir. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılarla birlikte çevremize baktığımızda İslam aleminin birçok noktasında insanlar bu kadar acı, zulüm çekerken tabi ki bunların içinde soydaşlarımızda var, bu bayramı onların yaşadığı sıkıntıları da düşünerek belki biraz buruk ama huzur içerisinde yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma ile birlikte daha istikrarlı, daha kararlı, daha güçlü olarak ve bu güçlü birlikteliği sağlayan bir sistemle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz." Sarıeroğlu ise "Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz, hem de evladını vatanımız uğruna vermiş ailelerimiz tarafından hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye güçlü hedefleri olan bir ülke. Son bir sene içerisinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü şekilde bir mücadele ortaya koyduk ve bir dengelenme sürecini yaşadık. Kalkınma planımızı çıkardık. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 2 tane de seçim geçirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde bu birliktelikle birlikte daha çok vatandaşımızı kucaklayarak Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalkınma planlarımızda hedeflerimizi güncelledik. 2 tane büyük paketimiz açıklandı. Arkasından finans paketleriyle piyasalarımızda çok ciddi bir canlanma söz konusu. Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatarak, "Adana'nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin yetiştirmiş oldukları doğal, organik çileklerden Sayın Bahçeli'ye de bir kutu hazırlattık. Sizin vasıtalarınızla Bahçeli'ye de memleketimizin çileğini göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki bir heyet AK Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, İzmir'in Karabağlar ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarpan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıeroğlu,"Üzücü bir trafik kazası yaşanmış. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, vekilimize de sabırlık diliyoruz" dedi. Ayrıca, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDA PAR, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de AK Parti'ye Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Sarıeroğlu, AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulunan tüm parti temsilcilerine Adana'nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin üretmiş oldukları çilekleri ikram etti.

(İlker Turak - Ömer Çetin/İHA)

Kaynak: İHA