Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bayramdan sonra parti kurma çalışmalarına başlayacağını öne sürdüğü Muharrem İnce'nin ekibine bir anket yaptırdığına ve sonucun da İnce açısından umut verici olduğunu belirtti.

03.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:02

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Selvi, İnce'nin kurultaydan sonra çok talep aldığını, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştireceğini öne sürdü. İddiasını bir adım daha öteye taşıyan Selvi, İnce'ye yakın ekibin bir de anket yaptırdığı detayına yer verdi.

İlk olarak Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in köşesinden duyurduğu, ardından Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın paylaşımları ile desteklenen iddialarla ilgili son olarak dün Muharrem İnce bir paylaşımda bulunmuş, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" demişti.

İnce'nin konuyla ilgili yapmış olduğu ucu açık açıklama sonrası Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den bomba bir iddia daha geldi. Bugünkü yazısında kulis bilgilerini aktaran Selvi, "Muharrem İnce'ye yakın ekibin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığı ifade ediliyor. 'Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?' sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında 'evet' yanıtı verildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Muharrem İnce, her kritik karar öncesinde olduğu gibi yine Bodrum'a çekildi. Hem tatil yapacak hem de kamuoyunun nabzını yoklayacak. CHP gibi bir partiden ayrılıp yeni bir parti kurma kararını almak kolay değil. Daha önce yeni parti kurma iddialarını jet hızıyla yalanlayan Muharrem İnce bu kez uzun süre sessiz kaldı. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 'Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım' dedi. Ama dikkat edin, parti kuracağı yönündeki haberleri yalanlamadı. Muharrem İnce nabız yokluyor.

TABANDAN BÜYÜK TALEP VAR

İnce'nin parti kurma konusunu artık gündemine aldığı konuşuluyor, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına "Kurultaydan sonra çok talep alıyorum" dediği söyleniyor.

İNCE'NİN HAYAL KIRIKLIKLARI

Muharrem İnce, pandemi nedeniyle Bilkent Odeon'da yapılan CHP kurultayında Yalova delegeleriyle arka sıralarda yer almıştı. Kurultay sürecinde varlık gösteremeyen İnce'yi bu durumun rahatsız ettiği söyleniyor.Muharrem İnce, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması sırasında isminin verilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemiş ve açıklama yapmasını talep etmişti. Bu talebi karşılık bulmayan İnce, CHP Genel Merkezi'nde bir çete olduğu iddiasında bulunmuştu.

CHP'DE TEK ADAM YÖNETİMİ

İnce'yle birlikte hareket eden isimler, CHP'nin belediye başkanlarının etkisine girdiği ve geçmişte müteahhitler partisi olarak anılan SHP'lileşme sürecinin yaşandığını iddia ediyorlar. "CHP, temel ilkelerinden uzaklaşıyor. Tek adam yönetimine giriyor" yorumunu yapıyorlar.

AĞUSTOSTA NETLEŞECEK

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını sürdüren İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun rakipsiz kaldığı CHP kurultayından sonra parti kurmak için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma konusunda takınacağı tavrı merak eden Muharrem İnce'nin kararını ağustos ayında netleştireceği söyleniyor.

DOSTLARIN KİM?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında dostlarla iktidar sözü vermişti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında daha önce yaptığı değerlendirmede ise "Yüzde 99 aynı düşünüyoruz" demişti. İnce ekibi "Dışarıdan yeni dostlar edinilirken, gerçek CHP'lilerin dostlukları yok sayılıyor" yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en güçlü olduğu kurultayını yaptı. Ama belki siyasi hayatında en büyük bölünmeye tanık olabilir.

Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor

Manşet

Haberler

Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Magazin
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Teknoloji
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Müjde Ar Müge Anlı
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 09:02:58. #1.14#
title