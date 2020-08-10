Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
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Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba

Anket şirketi Sonar, parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sonarın anketine göre; "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 15,8 "evet" dedi.

10.08.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:52

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını canlı yayında paylaştı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 15,8'i "Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partiye oy verebilirim" dedi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi. Bayrakçı, katılımcıların yüzde 15,8'inin "Evet", yüzde 72,3'ünün "Hayır", yüzde 7,8'inin "Kararsız", "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise 4,1 olduğunu ifade etti.

HANGİ PARTİDEN NE KADAR OY ALIYOR?

Anket sonuçlarına göre; Muharrem İnce CHP'de yüzde 7,6, AK Parti'den 1,6, İYİ Parti'den 1,5, MHP'den 0,7, HDP'den 0,6 ve kararsızlardan ise 3,8 oy alıyor.

Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba

"MAKSİMUM YÜZDE 6, MİNİMUM YÜZDE 4 OY ALIR"

Öte yandan, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, dün Youtube kanalından paylaştığı videoda, Muharrem İnce'nin alabileceği maksimum ve minimum oy oranları paylaşmıştı. İnce'nin hala popüler olduğunu ancak kredisinin bir kısmını kaybettiğini belirten Özkiraz, "Alacağı maksimum oy yüzde 6, minimum oy yüzde 4'tür" ifadelerini kullanmıştı.

Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba

Manşet

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