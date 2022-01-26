Parol nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ateşi yükselen vatandaşlar kendileri için veya ateşi yükselen yakınları için tedavi yöntemi olarak ilaçlara başvuruyor. Peki, Parol ateş düşürür mü? Parol nedir? İşte detaylar...

PAROL ATEŞ DÜŞÜRÜR MÜ?

Parasetamol (asetaminofen), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır. Plazma yarı ömrü 1-4 saattir. İdrarla, parasetamol'ün %1-3'ü değişmemiş olarak atılır. %80'i ise biyolojik olarak glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılır. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafif kalmış olsa da gastrointestinal sistemde yan etkisinin hemen hemen olmaması, güvenilirliği ve de gebelerde kullanılabilmesi parasetamolun her zaman ön planda kalmasını ve klasik bir analjezik olmasını sağlar.

Molekül DSÖ'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Bunun yanında yüksek ateş durumunda ateş düşürücü olarak kullanılır. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak da kullanılır.

İleri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Parasetamole aşırı duyarlılığı olanlarda ve daha önce Anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır. Parasetemol kedilerde toksik özelliğe sahip olduğundan kullanılmamalıdır.

Günlük alınabilecek maximum doz 4 gramdır. Aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğer hastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapötik dozları takiben hepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği gelişir. Kronik alkol bağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 gram veya daha düşük dozlar önerilir. Alışılmış terapötik dozlarda kısa süreli olmak şartıyla gebeliğin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Yüksek dozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekte ise ölümcül böbrek hastalığına neden olabilir; ama bunun dışında gebelerde güvenle kullanılabilir.

PAROL NEDİR?

Parasetamol diğer adıyla asetaminofen, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkileri olan bir ilaç etken maddesidir. Ağızdan alınan ve vücutta hızlıca emilerek kana karışan bu etken madde, bütün dokulara hızla yayılarak ağrıyı ve ateşi engeller. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafiftir ancak mide üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple çocuklarda, hamilelerde ve sindirim sistemi hastalığı olanlarda güvenle tercih edilir.

PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİLER HANGİLERİ?

Aferin, Gripin, Calpol, Minoset, Panadol, Excedrin, Tylenol gibi ilaçlar parasetamol içermektedir. Bu ilaçlar baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, adet sancısı, soğuk algınlığı, orta kulak ve sinüzit ağrısı gibi durumlarda tercih edilir.

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