Parlayan Köpekbalıkları… Kopan Kafası Hareket Eden Deniz Kabuğu…

Dünya'dan iki yeni buluş... İkisi de denizde yaşayan iki farklı canlının ilginç görüntüleri...

Dünya'dan iki yeni buluş... İkisi de denizde yaşayan iki farklı canlının ilginç görüntüleri...

Bazı su altı canlılarının karanlıkta parladıklarını biliyorduk ama deniz biyologları Yeni Zelanda civarında yaptıkları çalışmalar sırasında ilk defa üç ayrı köpekbalığının daha karanlıkta parladıklarını keşfettiler.

Bu üç köpekbalığını sırayla paylaşalım:

Lucifer diye de bilinen blackbelly lanternshark…

Southern lanternshark…

Kitefin lanternshark…

Belçika Université Catholique de Louvain ve Yeni Zelanda Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü araştırmacılarının ortaklaşa yaptıkları çalışma herkesi şaşırttı.

"DÜŞMANA KARŞI KAMUFLAJ"

Köpekbalıkları zifiri okyanusun yüzeyindeyken aşağıdan bakılınca silüetleri oldukça belirgin.

Bu köpekbalıkları fosforlu bir renkle ışıldayarak bu karartıyı azaltmayı başarmış. Fosforlu parıltı denizin dibinden gelecek saldırılara karşı korunmak için oldukça iyi bir kamuflaj.

Bu araştırmaya göre 180 santimlik kitefin günümüzün bilinen en büyük fosforlu omurgalısı artık.

Bir diğer canlı da Japon bilim insanlarının gözüne takıldı.

Kafasını koparan kabuksuz deniz salyangozu…

Amerika'da fotosentez yapanına rastlanan bu yumuşakça başka bir müthiş yeteneğe daha sahip. Şok edici ama gerçek yetenekleri de tıpkı kuyruğu koptuktan sonra yenilenen kertenkele gibi ama aslında daha ilginç çünkü ototomi sonrası (kafası koptuktan sonra) kafa hareket ediyor ve birkaç hafta içinde kalp ve diğer organlar da dahil bütün bir vücutla tamamlanıyor.

Kafalarını vücutlarından neden ayırdıkları bilinmiyor. Parazitlerden kurtulmak için olabileceğini öneren bilim insanları bu deniz salyangozunun tıpkı bitkiler gibi güneşle ve ayrıca yosunla beslendiklerini ekliyorlar.

Kaynak: Space Mag Türkiye