16 Nisan 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edilmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi dönüşü Parlamenter Sistem hakkındaki açıklamalarının ardından Parlamenter Sistem tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar, Parlamenter sistem nedir? Parlamenter ne demektir? Parlamenter sisteme dönülecek mi? sorularını araştırdı. Peki, Parlamenter sistem nedir? Parlamenter ne demektir? Parlamenter sisteme dönülecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

Parlamenter sistem veya parlamentarizm, yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter sistemde devlet başkanı genellikle hükûmet başkanından başka bir kişidir. Buna karşılık, başkanlık sisteminde devlet başkanı çoğunlukla hükûmet başkanıyla aynı kişidir ve yürütme organı meşruiyetini yasama organından almaz.

Parlamenter sistemle yönetilen bir ülke meşrutî monarşi ya da parlamenter cumhuriyet olabilir. Meşrutî monarşide yetkileri sembolik olan bir hükümdar (kral, imparator, padişah) bulunur, Birleşik Krallık, İsveç, Japonya ve Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu bunun örnekleridir. Parlamenter cumhuriyetlerde ise çoğunlukla seçimle işbaşına gelen, yetkileri yine çoğunlukla sembolik olan bir devlet başkanı (cumhurbaşkanı) bulunur, Almanya, İtalya ve Hindistan bunun örnekleridir.

PARLAMENTER NEDİR?

TDK'nın tanımına göre Parlamenter şu şekilde tanımlanmıştır:

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PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLECEK Mİ?

Rusya lideri Putin'le Soçi'de yaklaşık 3 saatlik zirve dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamalarda, muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı parlamenter sisteme dönüş çağrılarına da değinen Erdoğan, ''Asla böyle bir şey söz konusu değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle; Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

''Parlamenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir."

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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