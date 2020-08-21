Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması tepki çekti Samsun'da vatandaşların uğrak yeri olan bir parkta ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması tepkiye neden oldu.

Samsun'da vatandaşların uğrak yeri olan bir parkta ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması tepkiye neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Parkı'nda piknik yapmaya veya yürüyüşe çıkan vatandaşlar çam ağaçlarının gövdesine takılmış kadın iç çamaşırlarını fark etti. Ağaca takılı sutyenleri gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de bunu yapanlara tepki gösterdi. Zabıta ekipleri çamaşırları topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA