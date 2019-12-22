Parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı
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Parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı.

22.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:40
Parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı

'in ilçesinde parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı.

Bir süre önce yenileme çalışması yapılan Hulusi Kentmen Parkı'nda oyun gruplarının üstündeki gölgeliklerden biri, 19 yaşındaki Egemen Coşkun'un üzerine düştü.

Boynundan yaralanan Coşkun, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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