22.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:40

İzmir'in Karabağlar ilçesinde parkta üzerine gölgelik düşen genç yaralandı.

Bir süre önce yenileme çalışması yapılan Hulusi Kentmen Parkı'nda oyun gruplarının üstündeki gölgeliklerden biri, 19 yaşındaki Egemen Coşkun'un üzerine düştü.

Boynundan yaralanan Coşkun, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA