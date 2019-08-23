Parklar Gece kartallarıyla denetlendi

23.08.2019 15:01

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte şok uygulamalar yaparak parklarda oturan şahıslar üzerinde sorgulamalar yaptılar.



Düzce şehir merkezinde bulunan Avni Akyol, İnönü, 15 Temmuz parkları ile bu parklara bağlanan ara yollarda şüpheli şahısların rahatsızlık verdiği konusunda ki şikayetler artınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları adı verilen mahalle bekçileri, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte parklarda şok uygulamalar yaptı. Özellikle yabancı uyruklu şahıslar ile durumundan şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan uygulamada kimlik sorguları, oturma izinleri ve üst aramaları yapıldı. Gece boyunca devam eden uygulamalarda 130 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.



Düzce'de asayiş açısından huzur ve güvenin sağlanması için şok uygulamaların zaman zaman yapılacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA