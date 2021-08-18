PARK VE YEŞİL ALANLAR GÜZELLEŞİYOR
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PARK VE YEŞİL ALANLAR GÜZELLEŞİYOR

PARK VE YEŞİL ALANLAR GÜZELLEŞİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Antakya'nın 95 Mahallesi'nde bulunan parkların bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler; bakım, onarım ve yenileme çalışmaların yanı sıra çim alanlarda bulunan yabani otları kurutarak hem doğal güzelliği hem de bitkilerin sağlığını koruyor.

Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda gerek halkın sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil çalışma yaparak Antakya'nın her noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Yürütülen hizmet kapsamında son olarak Altınçay Mahallesi (Yaşam Cerrahi Tıp Merkezinin önündeki park), Kışlasaray Mahallesi ve Küçükdalyan Mahallesinde bulunan parklarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi :

18 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre

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