Park halindeki otomobil böyle çalındı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir esnafın işyerinin önüne park ettiği otomobil, çalındıktan 2 gün sonra il merkezinde bulundu. Otomobilin çalınma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi'nde esnaflık yapan A.D., otomobilini işyerinin önüne park etti. Bir süre sonra olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi, kendi aracı gibi bindiği otomobili çalıştırarak bölgeden uzaklaştı. Aracını park ettiği yerde göremeyen A.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, plaka takip sisteminden yaptıkları kontrollerde aracın il merkezine giriş yaptığını tespit etti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan organize çalışma sonucunda çalınan otomobil, plakaları sökülmüş vaziyette sanayi sitesinde bulundu.

Otomobil, sahibine teslim edilirken kimlikleri belirlenen şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin oldukça rahat olduğu dikkati çekerken, kendi arabasıymış gibi bindiği otomobille uzaklaşması kayıtlara geçti.

(Murat Sürücü/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel