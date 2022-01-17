Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı

BURDUR (DHA) - BURDUR'da, park halindeki 2 kamyonun aküsünü çalan hırsızlık şüphelileri, 3'üncü kamyonun aküsünü zincirle bağlı olması nedeniyle çalamadı. Polis, aküleri çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur'da eski otogar alanında park halindeki 2 kamyonun aküleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Diğer kamyonun da aküsünü çıkarmaya çalışan hırsızlık şüphelileri, zincirle bağlı olduğu için çalamadı.

Polis, aküleri çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.