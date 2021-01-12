Park FM frekansı kaç? Park FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Park FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Park FM frekans numarası kaçtır? Park FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Park FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Park FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Park FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Park FM frekans numaraları!

PARK FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Park FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

96.8 : Ankara, Nevşehir

103.1 : İzmir

106.7 : Konya

105.3 : Eskişehir, Niğde

104.8 : Kırşehir

91.5 : Kayseri, Sivas

104.2 : Aksaray, Kırıkkale

98.4 : Yozgat

Park FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Park FM radyosunu açabilirsiniz.